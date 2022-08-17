Дым стеной: Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву
Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву
Крупный пожар в Рязанской области, смог от которого дошёл уже до Москвы, произошёл на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника. Там уже введён режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном главке МЧС России.
Пожар в Рязанской области, смог от которого добрался до Москвы. Видео © SHOT
В Окском биосферном заповеднике "РЗН.инфо" подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что огонь идёт по старым очагам 2010 года. Точную площадь возгорания в заповеднике назвать затруднились. Как пишет Mash, огнём охвачено уже 500 гектаров. Рядом с местом происшествия находится посёлок Деулино, жители которого первыми поделились снимками с задымлением в соцсетях. По прямой до него от столицы — примерно 200 километров на юго-восток.
Ранее Лайф рассказывал, что лесной пожар в самом большом национальном парке России "Югыд ва" в Коми полностью потушен. Возгорание могло начаться из-за того, что кто-то из посетителей парка не потушил костёр на берегу озера в районе реки Большой Паток, однако в Минприроды Коми опровергли эти данные. Там отметили, что всё случилось из-за грозы.
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