Дым стеной: Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву

Крупный пожар в Рязанской области, смог от которого дошёл уже до Москвы, произошёл на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника. Там уже введён режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном главке МЧС России.

В Окском биосферном заповеднике "РЗН.инфо" подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что огонь идёт по старым очагам 2010 года. Точную площадь возгорания в заповеднике назвать затруднились. Как пишет Mash, огнём охвачено уже 500 гектаров. Рядом с местом происшествия находится посёлок Деулино, жители которого первыми поделились снимками с задымлением в соцсетях. По прямой до него от столицы — примерно 200 километров на юго-восток.