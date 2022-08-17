На юге Москвы заметили задымление. Причину нашли в Рязанской области
На юге Москвы появилось задымление после локализации пожара под Рязанью
На юге и юго-востоке Москвы зафиксировано лёгкое задымление, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, причиной тому стал локализованный пожар в Рязанской области. Лайф публикует кадры из районов, где, по словам местных жителей, в воздухе чувствуется запах гари.
Дымка над лесом на юго-западе Москвы. Видео © LIFE
Рослесхоз также предупредил москвичей, планирующих загородный отдых, что посещение лесополосы на востоке Подмосковья временно запрещено.
"В связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что более 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области. В связи с происшествием было эвакуировано 139 человек, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.
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