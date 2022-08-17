ФСБ нейтрализовала в Крыму ячейку "Хизб ут-тахрир", которую координировали с Украины

В крымских городах Джанкое и Ялте задержаны шесть членов террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, действия которых координировались с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкое, Ялте нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", — сказано в сообщении.

При координации эмиссаров, пребывающих на Украине, задержанные вели целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии, а также вербовали жителей страны из числа местных мусульман. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.