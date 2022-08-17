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17 августа, 06:28
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В Крыму сообщили о прекращении разрывов на складе боеприпасов

Глава Джанкойского района Крыма Федоренко: Разрывы боеприпасов на складе прекратились

Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились. Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в беседе с ТАСС.

"Да, всё спокойно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Федоренко отметила, что комиссии ещё не начали оценивать ущерб, также пока не было совещания штаба по ликвидации последствий ЧС.

СК возбудил дело из-за взрывов на складе с боеприпасами в Крыму

СК возбудил дело из-за взрывов на складе с боеприпасами в Крыму

Напомним: накануне, 16 августа, очевидцы разместили в Сети кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.

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Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Светлана Оперук

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