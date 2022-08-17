В Крыму сообщили о прекращении разрывов на складе боеприпасов
Глава Джанкойского района Крыма Федоренко: Разрывы боеприпасов на складе прекратились
Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились. Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в беседе с ТАСС.
"Да, всё спокойно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Федоренко отметила, что комиссии ещё не начали оценивать ущерб, также пока не было совещания штаба по ликвидации последствий ЧС.
Напомним: накануне, 16 августа, очевидцы разместили в Сети кадры взрыва на территории Крыма. Для выяснения обстоятельств глава республики Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Минобороны РФ заявило, что причиной взрывов на складе с боеприпасами стала диверсия.
Кадр из видео телеграм-канала SHOT