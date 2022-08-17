КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря в рамках испытаний. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя армии Южной Кореи.

Запуск осуществлялся утром 17 августа из района уезда Унчхон в провинции Пхёнан-Намдо. В сотрудничестве с США южнокорейские военные анализируют все дополнительные данные и поддерживают оборонную готовность, уточнил представитель.

Это второй запуск крылатой ракеты, которую КНДР осуществила в текущем году. Первый раз об этом стало известно в январе.