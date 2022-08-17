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17 августа, 06:18

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря в рамках испытаний. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя армии Южной Кореи.

Запуск осуществлялся утром 17 августа из района уезда Унчхон в провинции Пхёнан-Намдо. В сотрудничестве с США южнокорейские военные анализируют все дополнительные данные и поддерживают оборонную готовность, уточнил представитель.

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Это второй запуск крылатой ракеты, которую КНДР осуществила в текущем году. Первый раз об этом стало известно в январе.

Ранее Лайф писал, что Пхеньян заявил в ООН о своём праве на ядерное оружие. Таким образом дипломаты отреагировали на ряд выпадов, прозвучавших в адрес КНДР на проходившей обзорной конференции стран – участниц ДНЯО в организации.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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