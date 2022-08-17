Марочко: Пять человек погибли при обрушении административного здания в Лисичанске
Пять человек погибли после обрушения административного здания в Лисичанске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это произошло накануне, 16 августа.
"16.08.2022, 13:45, г. Лисичанск, ул. Революционная, 16. В результате причины, которая устанавливается, произошло обрушение трёхэтажного административного здания", — написал он в телеграм-канале.
Предположительно, ещё четыре человека находятся под завалами. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, добавил Марочко.
Ранее Лайф писал о гибели пяти мирных жителей при обстрелах Донецка со стороны ВСУ. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, это произошло 15 августа.
Кадр из видео Telegram / Народная милиция ЛНР