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17 августа, 05:31

Марочко: Пять человек погибли при обрушении административного здания в Лисичанске

Пять человек погибли после обрушения административного здания в Лисичанске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это произошло накануне, 16 августа.

"16.08.2022, 13:45, г. Лисичанск, ул. Революционная, 16. В результате причины, которая устанавливается, произошло обрушение трёхэтажного административного здания", написал он в телеграм-канале.

Предположительно, ещё четыре человека находятся под завалами. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, добавил Марочко.

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Кадр из видео Telegram / Народная милиция ЛНР

Светлана Оперук

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