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17 августа, 05:16

В Китае уличили США в неудавшемся обмане про Украину

Чжунго цзюньван: США не обманут мир, притворяясь невиновными в украинском кризисе

Вашингтон желает убедить всех в невиновности в конфликте на Украине, чтобы усилить контроль в Европе. Об этом пишет обозреватель издания Чжунго цзюньван Се Линьлинь.

Кризис, случившийся на территории Незалежной, стал результатом того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костёр". Этот конфликт США создали и раздули сознательно ради поддержки гегемонии, уверен автор.

"Хотя Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество", — написал Линьлинь.

Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине

Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине

США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, ведь так Вашингтон получит возможность усиления контроля над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.

Ранее Лайф писал, что США уличили в попытке отвлечь внимание России хаосом во "взрывоопасных" точках Европы. Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что американские власти надеются осложнить жизнь Москве.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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