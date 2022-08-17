В Китае уличили США в неудавшемся обмане про Украину
Чжунго цзюньван: США не обманут мир, притворяясь невиновными в украинском кризисе
Вашингтон желает убедить всех в невиновности в конфликте на Украине, чтобы усилить контроль в Европе. Об этом пишет обозреватель издания Чжунго цзюньван Се Линьлинь.
Кризис, случившийся на территории Незалежной, стал результатом того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костёр". Этот конфликт США создали и раздули сознательно ради поддержки гегемонии, уверен автор.
"Хотя Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество", — написал Линьлинь.
США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, ведь так Вашингтон получит возможность усиления контроля над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.
Ранее Лайф писал, что США уличили в попытке отвлечь внимание России хаосом во "взрывоопасных" точках Европы. Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что американские власти надеются осложнить жизнь Москве.
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