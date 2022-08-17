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17 августа, 05:24

Южнокорейский президент оценил идею свержения власти в КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не желает насильственной смены власти в КНДР

Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, однако не приветствует насильственную смену режима. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль.

"Гарантия сохранения строя? Этого Правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотим грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе", сказал Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.

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Южнокорейский лидер отметил, что сейчас главное — это мир между двумя республиками, однако если Северная Корея самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то такие перемены будут восприняты положительно. Глава государства добавил, что сначала было важно показать готовность Сеула к такому диалогу, чтобы ждать ответных действий от Пхеньяна.

Ранее Лайф писал, что Сеул получил от Северной Кореи предупреждение из-за коронавируса. Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за попыток занести ковид.

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ТАСС / АР / Chung Sung-Jun

Юлия Коновалова

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