Южнокорейский президент оценил идею свержения власти в КНДР

Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, однако не приветствует насильственную смену режима. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль.

"Гарантия сохранения строя? Этого Правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотим грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе", — сказал Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.

Южнокорейский лидер отметил, что сейчас главное — это мир между двумя республиками, однако если Северная Корея самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то такие перемены будут восприняты положительно. Глава государства добавил, что сначала было важно показать готовность Сеула к такому диалогу, чтобы ждать ответных действий от Пхеньяна.