Власти Германии осенью или зимой могут пойти на позорный запуск газопровода "Северный поток – 2" из-за ухудшения ситуации с запасами голубого топлива в стране. Об этом написал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky.

Экономист указал на продолжающуюся засуху и снижение уровня воды в реке Рейне, что усложняет судоходство и снабжение электростанций страны углём. Это повышает вероятность того, что ФРГ окажется в ещё более тяжёлом положении и будет вынуждена искать новые выходы из ситуации.

"Возможно, ей придётся пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток – 2", — уверен Кованда.

Несмотря на попытки зелёных и защитников окружающей среды переложить ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на спецоперацию России на Украине, прежде всего, уверен эксперт, это результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики известной как "энергопереход".

"Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — подчеркнул Кованда.