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17 августа, 10:49

"Спасибо, но нет": В Сети пришли в ярость после предложения Еврокомиссии есть насекомых

Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию из-за идеи есть насекомых

Пользователи "Твиттера" осудили Еврокомиссию из-за предложения употреблять насекомых в пищу. Об этом говорят комментарии под одним из постов организации. В ЕК заявили, что есть можно домашних сверчков, жёлтых мучных червей и мигрирующую саранчу.

"Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду", — написал один из пользователей.

Другие комментаторы призвали членов ЕК полакомиться таким "деликатесом" самим и не ограничивать предпочтения людей в пище. Некоторые пользователи назвали авторов инициативы преступниками и заявили, что они за подобные намерения сядут в тюрьму навсегда.

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Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия озвучила условия, которые необходимы для проведения расчётов с находящимся под санкциями российским Национальным расчётным депозитарием. Так, НРД не должен получать от данных сделок какую-либо экономическую выгоду.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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