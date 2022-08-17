"Спасибо, но нет": В Сети пришли в ярость после предложения Еврокомиссии есть насекомых
Пользователи Twitter осудили Еврокомиссию из-за идеи есть насекомых
Пользователи "Твиттера" осудили Еврокомиссию из-за предложения употреблять насекомых в пищу. Об этом говорят комментарии под одним из постов организации. В ЕК заявили, что есть можно домашних сверчков, жёлтых мучных червей и мигрирующую саранчу.
"Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду", — написал один из пользователей.
Другие комментаторы призвали членов ЕК полакомиться таким "деликатесом" самим и не ограничивать предпочтения людей в пище. Некоторые пользователи назвали авторов инициативы преступниками и заявили, что они за подобные намерения сядут в тюрьму навсегда.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия озвучила условия, которые необходимы для проведения расчётов с находящимся под санкциями российским Национальным расчётным депозитарием. Так, НРД не должен получать от данных сделок какую-либо экономическую выгоду.
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