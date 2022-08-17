Вице-премьеру Ленобласти Харлашкину предъявлено обвинение в превышении полномочий
Сергей Харлашкин. Обложка © Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, следствие требует ареста чиновника.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ", — сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда Москвы.
По данным источника РБК, чиновник проходит по делу о взятке при дорожном строительстве. После задержания Харлашкина доставили в Москву, а в его доме и офисе провели обыски. Также правоохранители допросили и сотрудников компаний, имеющих отношение к расследованию. Харлашкин был назначен на пост вице-премьера Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в 2020 году.
Ранее Лайф сообщал, что экс-министра здравоохранения Алтая арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, в декабре 2020 года Павел Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал.
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