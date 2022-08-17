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17 августа, 10:41

Вице-премьеру Ленобласти Харлашкину предъявлено обвинение в превышении полномочий

<p>Сергей Харлашкин. Обложка © <a href="https://krti.gov.spb.ru/press/news/47631/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга</a></p>

Сергей Харлашкин. Обложка © Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, следствие требует ареста чиновника.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ", — сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда Москвы.

По данным источника РБК, чиновник проходит по делу о взятке при дорожном строительстве. После задержания Харлашкина доставили в Москву, а в его доме и офисе провели обыски. Также правоохранители допросили и сотрудников компаний, имеющих отношение к расследованию. Харлашкин был назначен на пост вице-премьера Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в 2020 году.

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Наталья Исакова

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