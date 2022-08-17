"Зеленский — это клоун": Французы осудили требование президента Украины к Макрону усилить санкции против России
Читатели Le Figaro возмутились призывом Зеленского к Макрону усилить ограничения против РФ
Читатели издания Le Figaro возмутились требованием президента Украины Владимира Зеленского к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону усилить санкции против РФ. Негодование жители Франции выразили под публикацией СМИ.
"Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе. <…> Зеленский фактически несёт полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал один из читателей.
Другие пользователи задались вопросом, как скоро в Европе осознают, что "Зеленский — это клоун", который стал камикадзе. Ряд комментаторов отметили, что устали от постоянных требований украинского лидера. Читатели уверены, что главам европейских государств не стоит продолжать слушать "разглагольствования" президента Незалежной.
Ранее Лайф писал, что читатели Le Figaro сочли бесполезными переговоры Макрона с "клоуном" Зеленским по ЗАЭС. По их мнению, диалог вряд ли успокоит лидера Незалежной и заставит прекратить бомбёжку объекта.
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