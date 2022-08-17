"Зеленский — это клоун": Французы осудили требование президента Украины к Макрону усилить санкции против России

Читатели издания Le Figaro возмутились требованием президента Украины Владимира Зеленского к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону усилить санкции против РФ. Негодование жители Франции выразили под публикацией СМИ.

"Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе. <…> Зеленский фактически несёт полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал один из читателей.

Другие пользователи задались вопросом, как скоро в Европе осознают, что "Зеленский — это клоун", который стал камикадзе. Ряд комментаторов отметили, что устали от постоянных требований украинского лидера. Читатели уверены, что главам европейских государств не стоит продолжать слушать "разглагольствования" президента Незалежной.