"Спорт-Экспресс" сообщил о трёх серьёзных изменениях в "Торпедо"

Главный тренер столичного "Торпедо" Александр Бородюк, президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин покинули "автозаводцев", сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, руководителем клуба станет Илья Геркус, который с недавних пор является директором чёрно-белых по стратегическому развитию. Основным кандидатом на пост главного тренера СМИ называют Александра Кержакова. Сам специалист заявил, что пока не готов комментировать данную информацию.

"Считаю не совсем корректно отвечать на этот вопрос. У "Торпедо" сейчас есть свой главный тренер", — заявил Кержаков "Матч ТВ".