Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" призвал Роналду рассказать правду об отношениях в клубе

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал португальского нападающего Криштиану Роналду рассказать всю правду о том, что происходит внутри команды, в самое ближайшее время.

Сам Роналду обвинил СМИ в том, что они лгут относительно ситуации в клубе, и пообещал в ближайшие две недели сделать заявление на этот счёт.

"Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам "Манчестер Юнайтед" правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой", — написал Невилл в соцсетях.