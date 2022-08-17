Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" призвал Роналду рассказать правду об отношениях в клубе
Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал португальского нападающего Криштиану Роналду рассказать всю правду о том, что происходит внутри команды, в самое ближайшее время.
Сам Роналду обвинил СМИ в том, что они лгут относительно ситуации в клубе, и пообещал в ближайшие две недели сделать заявление на этот счёт.
"Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам "Манчестер Юнайтед" правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой", — написал Невилл в соцсетях.
Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен
Ранее Лайф сообщал, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Криштиану Роналду и задумались о продаже нападающего.
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