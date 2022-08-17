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17 августа, 10:44

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" призвал Роналду рассказать правду об отношениях в клубе

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал португальского нападающего Криштиану Роналду рассказать всю правду о том, что происходит внутри команды, в самое ближайшее время.

Сам Роналду обвинил СМИ в том, что они лгут относительно ситуации в клубе, и пообещал в ближайшие две недели сделать заявление на этот счёт.

"Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам "Манчестер Юнайтед" правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой", — написал Невилл в соцсетях.

Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен

Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен

Ранее Лайф сообщал, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Криштиану Роналду и задумались о продаже нападающего.

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Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Шамиль Гаджиев

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