Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен
Игроки "Манчестер Юнайтед" больше не хотят работать с одним из лучших футболистов мира, но и бежать знаменитому португальцу некуда. Лайф рассказывает о непростом периоде в карьере великого Роналду.
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Главным разочарованием первых недель европейского футбольного сезона стал "Манчестер Юнайтед". Великий английский клуб провалил два первых матча и погряз в целом болоте скандалов. В центре — лидер и главная звезда команды Криштиану Роналду. Великий португалец всё лето искал, где бы ему продолжить карьеру, остался в нечужом для него МЮ, но дальше что-то пошло не так. Почему великий Криштиану Роналду ссорится с партнёрами по команде и как один из лучших футболистов мира стал изгоем для всех, рассказывает Лайф.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" разочаровались в Роналду
Первые две игры — кошмар для всех, кто переживает за МЮ. В команду пришёл новый тренер — голландец Эрик Тен Хаг, — но результаты сильно не изменились. Красная часть "Манчестера" снова переживает лихорадочные времена и не может вернуть былого величия. Разгром от скромного "Брентфорда" и четыре мяча, пропущенных в первом тайме — катастрофа для команды, которая всегда находится в списке фаворитов. И не спасает даже Роналду, который, казалось, будет панацеей от всех болезней МЮ.
Неожиданно для многих, но именно Роналду становится разносчиком всех этих "болезней" в клубе. Как пишут британские СМИ, в великом португальце просто-напросто разочаровались другие футболисты "Манчестер Юнайтед", а также весь тренерский штаб команды. Всё дело в поведении Роналду, которого даже называют "ходячим плохим настроением". По некоторым данным, в клубе всерьёз задумались о том, чтобы продать Роналду.
Скандалов же с ним, и правда, огромное количество. Самый яркий и заметный для всех произошёл после игры с "Брентфордом", в которой "Юнайтед" разгромно проиграл. Португалец отказался идти к болельщикам МЮ, ожидавшим, что подойдёт вся команда. Однако вместо этого Роналду демонстративно направился в сторону раздевалки. Не стал он жать руку и тренеру "Манчестера" Эрику Тен Хагу. Всё это — свидетельства очень серьёзного кризиса в отношениях МЮ и Роналду.
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг беседует с Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Фото © Getty Images / Jan Kruger
Инсайдеры также пишут, что Роналду не общается с партнёрами по команде, вечно находится один, даже на обедах, и постоянно спорит с главным тренером на занятиях команды. Нравится ли это клубу? Нет. Игроки и наставники считают Роналду эгоистом, который не особо-то хочет напрягаться для общего счастья команды. Ещё год назад такое невозможно было представить, а возвращение Роналду в МЮ считалось лучшим решением руководства клуба за последние годы.
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Ещё пару недель назад тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг говорил о том, что Роналду — часть команды и он желает с ним поработать весь сезон. Сейчас голландец, судя по всему, мнение изменил. По данным The Athletic, наставник "дьяволов" дал согласие на трансфер португальского нападающего в другой клуб. При этом другие издания активно трубят о том, что руководство МЮ не собирается избавляться от Роналду, да и сам португалец якобы хочет остаться в клубе.
Однако история с уходом Роналду странная с обеих сторон. Для "Манчестер Юнайтед" это отчаянный шаг, потому что в клубе пока нет достойной замены форварду. Француз Марсьяль или же англичанин Рэшфорд явно не дотягивают до уровня Роналду. А новых трансферов "Юнайтед" пока не провернул. Но со стороны португальца ситуация выглядит ещё более абсурдно. В 37 лет один из лучших футболистов мира в истории оказался совсем никому не нужен.
Агент Роналду предлагал его услуги ПСЖ, "Милану", "Интеру" и многим другим. Но до конкретики дело не дошло. Более того, Роналду просто-напросто оказался не нужен другим клубам. Хотя он в хорошей форме, но связываться со звёздным португальцем никто не хочет, даже те, кто уже работал с ним. Всё это происходит в тот же момент, когда Криштиану Роналду попадает в 30 претендентов на "Золотой мяч".
Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" реагирует во время матча Премьер-лиги между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Брентфорд Комьюнити" 13 августа 2022 года в Брентфорде, Англия. Фото © Getty Images / Manchester United
Единственный, кто проявляет хоть какой-то интерес к Роналду, — мадридский "Атлетико". Однако договориться с "Юнайтед" пока не получается. Возможно, ситуация как-то продвинется, если подтвердится интерес МЮ к форварду Матеусу Кунье, за которого придётся выложить около 50 миллионов евро. Не исключено, что стороны проведут трансфер на взаимовыгодных друг для друга условиях.
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Впрочем, критиковать за всю историю стоит не только Криштиану Роналду, но и весь "Манчестер Юнайтед". Команда из года в год берёт очень сильных футболистов, но так и не может дать результата, а многие игроки проваливаются в команде. Ярче всех резюмировал эту ситуацию легенда клуба Гари Невилл.
Одна из проблем "Манчестер Юнайтед" в последние 10 лет — они отказались от менеджеров, стратегий и позволили тренерам контролировать трансферы. Это серьёзная проблема. 75% этих трансферов отмечены красным, они не сработали, 20% — жёлтые, а только четыре–пять процентов оказались эффективными. Этот футбольный клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду
Теперь МЮ и Роналду надо чётко понять, как им быть дальше. Либо идти вместе и забывать про все скандалы и ссоры, либо же расходиться, пока отношения не испорчены окончательно. Кажется, что к уходу Криштиану Роналду готовы абсолютно все. А вот кто от него выиграет — настоящая загадка.
Где будет играть Криштиану Роналду?