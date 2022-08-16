Полный крах: Криштиану Роналду исчерпал терпение одноклубников и может уйти из МЮ, но другим командам он не нужен Игроки "Манчестер Юнайтед" больше не хотят работать с одним из лучших футболистов мира, но и бежать знаменитому португальцу некуда. Лайф рассказывает о непростом периоде в карьере великого Роналду. 16 августа, 15:27 Getty Images / John Walton / PA Images

Главным разочарованием первых недель европейского футбольного сезона стал "Манчестер Юнайтед". Великий английский клуб провалил два первых матча и погряз в целом болоте скандалов. В центре — лидер и главная звезда команды Криштиану Роналду. Великий португалец всё лето искал, где бы ему продолжить карьеру, остался в нечужом для него МЮ, но дальше что-то пошло не так. Почему великий Криштиану Роналду ссорится с партнёрами по команде и как один из лучших футболистов мира стал изгоем для всех, рассказывает Лайф.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" разочаровались в Роналду

Первые две игры — кошмар для всех, кто переживает за МЮ. В команду пришёл новый тренер — голландец Эрик Тен Хаг, — но результаты сильно не изменились. Красная часть "Манчестера" снова переживает лихорадочные времена и не может вернуть былого величия. Разгром от скромного "Брентфорда" и четыре мяча, пропущенных в первом тайме — катастрофа для команды, которая всегда находится в списке фаворитов. И не спасает даже Роналду, который, казалось, будет панацеей от всех болезней МЮ.

Неожиданно для многих, но именно Роналду становится разносчиком всех этих "болезней" в клубе. Как пишут британские СМИ, в великом португальце просто-напросто разочаровались другие футболисты "Манчестер Юнайтед", а также весь тренерский штаб команды. Всё дело в поведении Роналду, которого даже называют "ходячим плохим настроением". По некоторым данным, в клубе всерьёз задумались о том, чтобы продать Роналду.

Скандалов же с ним, и правда, огромное количество. Самый яркий и заметный для всех произошёл после игры с "Брентфордом", в которой "Юнайтед" разгромно проиграл. Португалец отказался идти к болельщикам МЮ, ожидавшим, что подойдёт вся команда. Однако вместо этого Роналду демонстративно направился в сторону раздевалки. Не стал он жать руку и тренеру "Манчестера" Эрику Тен Хагу. Всё это — свидетельства очень серьёзного кризиса в отношениях МЮ и Роналду.

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг беседует с Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Фото © Getty Images / Jan Kruger

Инсайдеры также пишут, что Роналду не общается с партнёрами по команде, вечно находится один, даже на обедах, и постоянно спорит с главным тренером на занятиях команды. Нравится ли это клубу? Нет. Игроки и наставники считают Роналду эгоистом, который не особо-то хочет напрягаться для общего счастья команды. Ещё год назад такое невозможно было представить, а возвращение Роналду в МЮ считалось лучшим решением руководства клуба за последние годы.

Роналду уйдёт из МЮ? Кто купит португальца?

Ещё пару недель назад тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг говорил о том, что Роналду — часть команды и он желает с ним поработать весь сезон. Сейчас голландец, судя по всему, мнение изменил. По данным The Athletic, наставник "дьяволов" дал согласие на трансфер португальского нападающего в другой клуб. При этом другие издания активно трубят о том, что руководство МЮ не собирается избавляться от Роналду, да и сам португалец якобы хочет остаться в клубе.

Однако история с уходом Роналду странная с обеих сторон. Для "Манчестер Юнайтед" это отчаянный шаг, потому что в клубе пока нет достойной замены форварду. Француз Марсьяль или же англичанин Рэшфорд явно не дотягивают до уровня Роналду. А новых трансферов "Юнайтед" пока не провернул. Но со стороны португальца ситуация выглядит ещё более абсурдно. В 37 лет один из лучших футболистов мира в истории оказался совсем никому не нужен.

Агент Роналду предлагал его услуги ПСЖ, "Милану", "Интеру" и многим другим. Но до конкретики дело не дошло. Более того, Роналду просто-напросто оказался не нужен другим клубам. Хотя он в хорошей форме, но связываться со звёздным португальцем никто не хочет, даже те, кто уже работал с ним. Всё это происходит в тот же момент, когда Криштиану Роналду попадает в 30 претендентов на "Золотой мяч".

Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" реагирует во время матча Премьер-лиги между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Брентфорд Комьюнити" 13 августа 2022 года в Брентфорде, Англия. Фото © Getty Images / Manchester United

Единственный, кто проявляет хоть какой-то интерес к Роналду, — мадридский "Атлетико". Однако договориться с "Юнайтед" пока не получается. Возможно, ситуация как-то продвинется, если подтвердится интерес МЮ к форварду Матеусу Кунье, за которого придётся выложить около 50 миллионов евро. Не исключено, что стороны проведут трансфер на взаимовыгодных друг для друга условиях.

Впрочем, критиковать за всю историю стоит не только Криштиану Роналду, но и весь "Манчестер Юнайтед". Команда из года в год берёт очень сильных футболистов, но так и не может дать результата, а многие игроки проваливаются в команде. Ярче всех резюмировал эту ситуацию легенда клуба Гари Невилл.

Одна из проблем "Манчестер Юнайтед" в последние 10 лет — они отказались от менеджеров, стратегий и позволили тренерам контролировать трансферы. Это серьёзная проблема. 75% этих трансферов отмечены красным, они не сработали, 20% — жёлтые, а только четыре–пять процентов оказались эффективными. Этот футбольный клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь задумываются, стоит ли переходить в эту команду Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед"

Теперь МЮ и Роналду надо чётко понять, как им быть дальше. Либо идти вместе и забывать про все скандалы и ссоры, либо же расходиться, пока отношения не испорчены окончательно. Кажется, что к уходу Криштиану Роналду готовы абсолютно все. А вот кто от него выиграет — настоящая загадка.

Фото © Getty Images / Mark Leech / Offside Где будет играть Криштиану Роналду? 0 Останется в "Манчестер Юнайтед" Уйдёт в "Атлетико" Сбежит куда угодно, лишь бы не играть в МЮ Восхитится лидерством "Спартака" в РПЛ и поедет туда

Авторы Шамиль Гаджиев