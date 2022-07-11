Какие клубы готовы нынешним летом побороться за Криштиану Роналду Обладатель пяти "Золотых мячей" может сменить клуб второй год подряд. За его подготовкой к новому сезону сейчас следит весь футбольный мир. 4309 4309 Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Казалось бы, во время летнего межсезонья 2021 года был установлен вечный рекорд по количеству трансферных бомб. Это было настоящим безумием! Сначала Лионель Месси после 17 сезонов в "Барселоне" перешёл в "Пари Сен-Жермен", а затем Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который он покинул за 12 лет до этого.

И всё же нет предела совершенству. Нынешнее межсезонье не хочет отставать от предыдущего. На наших глазах норвежский гигант Эрлинг Холанд за 60 миллионов евро перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Сити". Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени за 80 миллионов сменил "Монако" на мадридский "Реал". "Ливерпуль" заплатил 75 миллионов за уругвайского голеадора "Бенфики" Дарвина Нуньеса и за 32 миллиона продал "Баварии" сенегальца Садио Мане.

Самое любопытное, что всё это, похоже, только цветочки. Нет, Месси никуда из ПСЖ не собирается, а вот перспективы Роналду в МЮ весьма и весьма туманны. В минувшем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провёл за "красных дьяволов" 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром клуба. При этом сам "Юнайтед" выступил крайне неудачно и в турнирной таблице чемпионата Англии занял лишь шестое место.

Если 37-летний португалец останется в МЮ, ему придётся впервые в карьере пропустить Лигу чемпионов. Ранее он всегда играл либо в групповом турнире соревнований, либо в квалификации (со "Спортингом" в сезоне 2002/2003).

Ситуацию осложняет и тот факт, что по окончании прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" сменил главного тренера. Место немца Ральфа Рангника, знакомого нам по работе в московском "Локомотиве", занял перспективный голландец Эрик тен Хаг. И вроде бы 52-летний специалист уже заявил, что Роналду входит в его планы, но всё равно упорно ползут слухи о скором уходе великого нападающего.

Добавьте к этому пропуск Криштиану четырёх дней подряд в ходе предсезонной подготовки по семейным обстоятельствам. Турне по Таиланду и Австралии "Манчестер Юнайтед" проведёт без Роналду. Никаких гарантий, что он присоединится к команде в ближайшее время, нет.

По информации СМИ, манкунианцы готовы продать ударного форварда, который сомневается в конкурентоспособности клуба в следующем сезоне. Сообщается, что агент португальца Жорже Мендеш уже на протяжении нескольких недель общается с представителями различных клубов. Один из его аргументов на переговорах — так называемый эффект Роналду. Под этим подразумевается экспоненциальный рост числа спонсоров, подписчиков в соцсетях и перспективы выхода на новые рынки. Лайф собрал основных претендентов на лучшего бомбардира в истории футбола.

"Барселона"

Фото © ФК "Барселона"

Начнём с самой шокирующей новости, касающейся возможного перехода Роналду. Да, зрение вам не изменяет, у Мендеша действительно был предметный разговор с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Комментируя состоявшуюся встречу, глава каталонского клуба, само собой, не стал делать никаких сенсационных заявлений, но трансфера португальца исключать не стал.

Стоит ли говорить, что переход Роналду в "Барселону" способен перевернуть весь футбольный мир с ног на голову? Ведь нападающий ещё совсем недавно выступал за непримиримых врагов каталонцев из мадридского "Реала". С королевским клубом он за девять сезонов выиграл 15 титулов, в том числе четыре Лиги чемпионов, и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

"Челси"

Тренер команды Томас Тухель. Фото © ФК "Челси"

Возможность приобретения Роналду рассматривает и лондонский клуб. Конечно, МЮ не хотелось бы усиливать конкурентов по чемпионату Англии, но в нашем мире многое решается на финансовом поле.

Похоже, что американский бизнесмен Тодд Боэли, только-только купивший "Челси" у россиянина Романа Абрамовича, готов вложить в клуб приличную сумму денег. К тому же идея перевезти Криштиану на "Стэмфорд бридж" явно пришлась ему по душе.

"Рома"

Жозе Моуринью. Фото © ФК "Челси"

Хочет заполучить звёздного форварда и главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью. Два португальца уже работали вместе — в "Реале". Общими усилиями они принесли испанскому клубу победы в чемпионате страны, национальном Кубке и Суперкубке. Вот только зарплата Криштиану может оказаться для "волков" неподъёмной.

Тем не менее бывший футболист "Ромы" Анджело Ди Ливио взял на себя смелость заявить, что о трансфере Роналду в столичный клуб будет объявлено уже на этой неделе. Пока ни о чём похожем не слышно, но кто знает, что будет дальше.

"Пари Сен-Жермен"

Лионель Месси. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Переход португальца во французский суперклуб стал бы не менее шокирующим, чем в каталонский. Только представьте: на поле в одной команде выходят Роналду и Месси, выигравшие 12 наград "Золотой мяч" на двоих. Подобный трансфер привлёк бы к ПСЖ внимание даже тех зрителей, которые не знают, чем футбол отличается от хоккея.

Единственное но заключается в том, что пока не очень понятно, как два ярко выраженных лидера могут ужиться под одной крышей. И вообще никто не гарантирует, что Роналду впишется в планы нового тренера парижан Кристофа Гальтье. И всё же в СМИ перспективы клуба побороться за Криштиану активно обсуждаются.

"Бавария"

Роберт Левандовски. Фото © ФК "Бавария"

Мюнхенцы нынешним летом вполне могут расстаться со своим многолетним символом Робертом Левандовски, который навострил лыжи в "Барселону". Роналду мог бы с успехом заменить его, под конец карьеры добавив в свой послужной список ещё несколько титулов в Германии.

Мендеш также разговаривал с представителями "Баварии". Правда, далеко не всем в руководстве клуба такой трансфер кажется уместным. Например, генеральный директор красных Оливер Кан считает, что подобные сделки противоречат философии команды.

"Наполи"

Лучано Спаллетти. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

В списке претендентов на Роналду есть и итальянский "Наполи". Клуб Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего "Зенит", не является признанным грандом европейского футбола, зато он точно примет участие в Лиге чемпионов, что для Криштиану является важным фактором.

Если форвард поможет "Наполи" впервые после эпохи Диего Марадоны выиграть чемпионат Италии, он станет в Неаполе таким же кумиром, каким был аргентинский волшебник. А Роналду просто обожает, когда его боготворят и носят на руках. Чем не триумфальное завершение величайшей карьеры?

Фото © UEFA.com Где Роналду будет выступать в следующем сезоне? 0 В "Манчестер Юнайтед" В "Барселоне" В "Челси" В другом клубе

Авторы Роман Фейгин