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Какие клубы готовы нынешним летом побороться за Криштиану Роналду

Обладатель пяти "Золотых мячей" может сменить клуб второй год подряд. За его подготовкой к новому сезону сейчас следит весь футбольный мир.

Опубликовано 10 июля 2022, 21:40
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Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Казалось бы, во время летнего межсезонья 2021 года был установлен вечный рекорд по количеству трансферных бомб. Это было настоящим безумием! Сначала Лионель Месси после 17 сезонов в "Барселоне" перешёл в "Пари Сен-Жермен", а затем Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который он покинул за 12 лет до этого.

И всё же нет предела совершенству. Нынешнее межсезонье не хочет отставать от предыдущего. На наших глазах норвежский гигант Эрлинг Холанд за 60 миллионов евро перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Сити". Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени за 80 миллионов сменил "Монако" на мадридский "Реал". "Ливерпуль" заплатил 75 миллионов за уругвайского голеадора "Бенфики" Дарвина Нуньеса и за 32 миллиона продал "Баварии" сенегальца Садио Мане.

Роналду сомневается в конкурентоспособности "Манчестер Юнайтед"
Роналду сомневается в конкурентоспособности "Манчестер Юнайтед"

Самое любопытное, что всё это, похоже, только цветочки. Нет, Месси никуда из ПСЖ не собирается, а вот перспективы Роналду в МЮ весьма и весьма туманны. В минувшем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провёл за "красных дьяволов" 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром клуба. При этом сам "Юнайтед" выступил крайне неудачно и в турнирной таблице чемпионата Англии занял лишь шестое место.

Если 37-летний португалец останется в МЮ, ему придётся впервые в карьере пропустить Лигу чемпионов. Ранее он всегда играл либо в групповом турнире соревнований, либо в квалификации (со "Спортингом" в сезоне 2002/2003).

Ситуацию осложняет и тот факт, что по окончании прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" сменил главного тренера. Место немца Ральфа Рангника, знакомого нам по работе в московском "Локомотиве", занял перспективный голландец Эрик тен Хаг. И вроде бы 52-летний специалист уже заявил, что Роналду входит в его планы, но всё равно упорно ползут слухи о скором уходе великого нападающего.

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что Криштиану Роналду входит в его планы
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что Криштиану Роналду входит в его планы

Добавьте к этому пропуск Криштиану четырёх дней подряд в ходе предсезонной подготовки по семейным обстоятельствам. Турне по Таиланду и Австралии "Манчестер Юнайтед" проведёт без Роналду. Никаких гарантий, что он присоединится к команде в ближайшее время, нет.

По информации СМИ, манкунианцы готовы продать ударного форварда, который сомневается в конкурентоспособности клуба в следующем сезоне. Сообщается, что агент португальца Жорже Мендеш уже на протяжении нескольких недель общается с представителями различных клубов. Один из его аргументов на переговорах — так называемый эффект Роналду. Под этим подразумевается экспоненциальный рост числа спонсоров, подписчиков в соцсетях и перспективы выхода на новые рынки. Лайф собрал основных претендентов на лучшего бомбардира в истории футбола.

"Барселона"

Фото © ФК "Барселона"

Фото © ФК "Барселона"

Начнём с самой шокирующей новости, касающейся возможного перехода Роналду. Да, зрение вам не изменяет, у Мендеша действительно был предметный разговор с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Комментируя состоявшуюся встречу, глава каталонского клуба, само собой, не стал делать никаких сенсационных заявлений, но трансфера португальца исключать не стал.

Президент "Барселоны" обсудил возможный переход Криштиану Роналду с его агентом
Президент "Барселоны" обсудил возможный переход Криштиану Роналду с его агентом

Стоит ли говорить, что переход Роналду в "Барселону" способен перевернуть весь футбольный мир с ног на голову? Ведь нападающий ещё совсем недавно выступал за непримиримых врагов каталонцев из мадридского "Реала". С королевским клубом он за девять сезонов выиграл 15 титулов, в том числе четыре Лиги чемпионов, и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

"Челси"

Тренер команды Томас Тухель. Фото © ФК "Челси"

Тренер команды Томас Тухель. Фото © ФК "Челси"

Возможность приобретения Роналду рассматривает и лондонский клуб. Конечно, МЮ не хотелось бы усиливать конкурентов по чемпионату Англии, но в нашем мире многое решается на финансовом поле.

Похоже, что американский бизнесмен Тодд Боэли, только-только купивший "Челси" у россиянина Романа Абрамовича, готов вложить в клуб приличную сумму денег. К тому же идея перевезти Криштиану на "Стэмфорд бридж" явно пришлась ему по душе.

"Рома"

Жозе Моуринью. Фото © ФК "Челси"

Жозе Моуринью. Фото © ФК "Челси"

Хочет заполучить звёздного форварда и главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью. Два португальца уже работали вместе — в "Реале". Общими усилиями они принесли испанскому клубу победы в чемпионате страны, национальном Кубке и Суперкубке. Вот только зарплата Криштиану может оказаться для "волков" неподъёмной.

Роналду может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Рому"
Роналду может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Рому"

Тем не менее бывший футболист "Ромы" Анджело Ди Ливио взял на себя смелость заявить, что о трансфере Роналду в столичный клуб будет объявлено уже на этой неделе. Пока ни о чём похожем не слышно, но кто знает, что будет дальше.

"Пари Сен-Жермен"

Лионель Месси. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Лионель Месси. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Переход португальца во французский суперклуб стал бы не менее шокирующим, чем в каталонский. Только представьте: на поле в одной команде выходят Роналду и Месси, выигравшие 12 наград "Золотой мяч" на двоих. Подобный трансфер привлёк бы к ПСЖ внимание даже тех зрителей, которые не знают, чем футбол отличается от хоккея.

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

Единственное но заключается в том, что пока не очень понятно, как два ярко выраженных лидера могут ужиться под одной крышей. И вообще никто не гарантирует, что Роналду впишется в планы нового тренера парижан Кристофа Гальтье. И всё же в СМИ перспективы клуба побороться за Криштиану активно обсуждаются.

"Бавария"

Роберт Левандовски. Фото © ФК "Бавария"

Роберт Левандовски. Фото © ФК "Бавария"

Мюнхенцы нынешним летом вполне могут расстаться со своим многолетним символом Робертом Левандовски, который навострил лыжи в "Барселону". Роналду мог бы с успехом заменить его, под конец карьеры добавив в свой послужной список ещё несколько титулов в Германии.

Возлюбленная Криштиану Роналду показала новорождённую дочь и рассекретила её имя
Возлюбленная Криштиану Роналду показала новорождённую дочь и рассекретила её имя

Мендеш также разговаривал с представителями "Баварии". Правда, далеко не всем в руководстве клуба такой трансфер кажется уместным. Например, генеральный директор красных Оливер Кан считает, что подобные сделки противоречат философии команды.

"Наполи"

Лучано Спаллетти. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Лучано Спаллетти. Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

В списке претендентов на Роналду есть и итальянский "Наполи". Клуб Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего "Зенит", не является признанным грандом европейского футбола, зато он точно примет участие в Лиге чемпионов, что для Криштиану является важным фактором.

Если форвард поможет "Наполи" впервые после эпохи Диего Марадоны выиграть чемпионат Италии, он станет в Неаполе таким же кумиром, каким был аргентинский волшебник. А Роналду просто обожает, когда его боготворят и носят на руках. Чем не триумфальное завершение величайшей карьеры?

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Фото © UEFA.com

Где Роналду будет выступать в следующем сезоне?

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
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