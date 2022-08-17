В правительствах Херсонской и Запорожской областей готовятся новые назначения

В правительствах Херсонской и Запорожской областей в настоящее время ведётся активная подготовка к новым назначениям. Об этом в телеграм-канале сообщил популярный российско-украинский блогер Юрий Подоляка.

Так, по его данным, первым заместителем главы Херсонской области по безопасности станет Алексей Катериничев, который является выходцем из ФСБ с огромным опытом в данной сфере. А заместителем председателя правительства – министром промышленности региона будет назначен Семён Машкауцан, который, несмотря на молодой возраст, уже имеет опыт руководителя. Сейчас он занимает пост директора Департамента металлургии и материалов в Минпромторге РФ.

"Министром финансов в Правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов. Прошёл путь от заведующего отделом бухгалтерского учёта доходов и расходов до начальника Управления учёта и отчётности Министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени", — написал Подоляка.

Вместе с тем он также отметил, что заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам будет назначен Алексей Лысов, который прошёл путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника Администрации Президента РФ. Председателем избирательной комиссии региона, по данным Подоляки, была избрана бывший украинский политик и журналист Галина Катющенко, которая никогда не поддерживала киевский режим. А вот заместителем главы Минтруда назначат Евгения Маркелова, опытного управленца, всю жизнь проработавшего в органах власти на юге России.