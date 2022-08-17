США разыгрывают "шахматную партию" в борьбе за господство в Евразии, заявили в КНР

Политика Вашингтона, который пытается удержать статус гегемона за счёт Евразии, а в особенности Украины, создаёт угрозу для мировой безопасности. Об этом пишет проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань в статье для Huanqiu Shibao.

По словам профессора, в борьбе за господство в Евразии США разыгрывают "шахматную партию", в которой остальные страны являются пешками. Таким образом власти пытаются следовать концепции политолога Збигнева Бжезинского о национальной гегемонии Америки, в которой особую роль играет Украина, занимающая стратегическое положение.

Ван Фань подчеркнул, что США готовы пойти на любой шаг, чтобы помешать потенциальным соперникам "бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах". По словам проректора, всё отчаяние Вашингтона проявляется в хаотичных действиях и игнорировании масштабных рисков.

Такая игра может плохо закончиться, пишет специалист, цитируя учёного Джозефа Ная: "Безрассудство Вашингтона в период упадка приведёт к тому, что он утянет в пропасть всё мировое сообщество".