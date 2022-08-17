Ещё три сухогруза с зерном покинули украинские порты Черноморск и Одесса
Три новых сухогруза покинули украинские порты Черноморск и Одесса. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства инфраструктуры Украины.
"Ещё три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту — более 33 тысяч тонн агропродукции", — говорится в записи.
Кроме того, 17 августа ожидается заход в порты очередного каравана судов под загрузку. К настоящему моменту страну уже покинули 24 сухогруза, которые вывезли 600 тысяч тонн продукции.
Ранее Лайф рассказывал, что сухогруз Razoni с украинским зерном не передавал данные о локации в течение трёх дней. Считается, что на момент выхода из порта на его борту было 26 тысяч тонн кукурузы. Позднее "потерянный" сухогруз пришвартовался в сирийском порту Тартус.
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