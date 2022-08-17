Ещё три сухогруза с зерном покинули украинские порты Черноморск и Одесса

Три новых сухогруза покинули украинские порты Черноморск и Одесса. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства инфраструктуры Украины.

"Ещё три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту — более 33 тысяч тонн агропродукции", — говорится в записи.