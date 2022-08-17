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17 августа, 14:50

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для продолжения подготовки к работе европейского робота-манипулятора ERA. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Российские космонавты совершили открытый выход в космос. Видео © YouTube / "Роскосмос"

"Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16:53 мск открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", — говорится в сообщении.

Во время выхода на внешней поверхности модуля "Наука" космонавты должны установить на ERA две локтевые телекамеры, демонтировать стартовые кольца, а также переместить внешний пульт и с помощью него осуществить тестовое управление манипулятором. Сама работа в открытом космосе продлится почти семь земных часов.

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А ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" показал макет российской орбитальной станции. В числе преимуществ объекта его создатели называют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, а также возможность взаимодействовать со спутниковыми группировками.

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Кадр из видео YouTube / "Роскосмос"

Наталья Исакова

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