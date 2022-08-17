Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для продолжения подготовки к работе европейского робота-манипулятора ERA. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Российские космонавты совершили открытый выход в космос. Видео © YouTube / "Роскосмос"
"Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16:53 мск открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", — говорится в сообщении.
Во время выхода на внешней поверхности модуля "Наука" космонавты должны установить на ERA две локтевые телекамеры, демонтировать стартовые кольца, а также переместить внешний пульт и с помощью него осуществить тестовое управление манипулятором. Сама работа в открытом космосе продлится почти семь земных часов.
А ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" показал макет российской орбитальной станции. В числе преимуществ объекта его создатели называют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, а также возможность взаимодействовать со спутниковыми группировками.
Кадр из видео YouTube / "Роскосмос"