Россия выясняет секретную миссию американского спутника В США явно раздражены присутствием в околоземном пространстве аппарата "Космос-2558" — его орбита позволяет наблюдать за американским секретным спутником USA326. А чем же занят этот USA326? 15 августа, 21:40 Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал Джеймс Дикинсон негодует. Командующий Космическими силами США счёл своим долгом заявить, что он категорически против того, что 1 августа 2022 года с космодрома Плесецк успешно стартовала лёгкая ракета "Союз-2.1в" с военным спутником "Космос-2558". Американским специалистам ещё до этого пуска показалось подозрительным, что буквально через несколько минут после намеченного времени старта, по всем расчётам, над Плесецком должен был пролетать американский — и тоже военный — спутник USA326.

А надо сказать, что, если на российском космодроме назначено определённое время пуска, то он практически всегда и происходит именно в этот момент, за исключением каких-то самых пиковых аварийных случаев, которые бывают очень редко. В основном всё чётко. Это не Канаверал, где то ли будет погода, то ли нет. Поэтому все прогнозы насчёт российского спутника подтвердились, а впоследствии выяснилось, что он занял очень интересную орбиту, а именно: высота — от 435 до 452 километров (орбита немного вытянутая, как оно всегда и бывает) и наклонение (то есть угол по отношению к земному экватору) — 97,25 градуса. Это так называемая полярная орбита — под таким углом космический аппарат курсирует между полюсами. К слову, именно такая орбита нужна для наблюдения российских широт, потому её и выбрали для космической станции РОСС. Так вот, у американского USA326 дело меж тем обстоит так: высота — 489–518 километров, наклонение — 97,4. Фактически это означает, что USA326 курсирует над матушкой-Россией, а "Космос-2558" расположился прямо под ним.

— Это очень безответственное поведение, — вещал генерал Дикинсон в интервью NBC News.

Стоит добавить, что у обоих аппаратов — солнечно-синхронные орбиты. Это означает, что над какой бы точкой поверхности Земли спутник ни пролетал, там всегда в этот момент будет одно и то же местное время. Плоскость орбиты аппарата всё время поворачивается к востоку на 1 градус в день – таким образом компенсируется движение Земли вокруг Солнца. Для радиолокационных целей очень удобной считают так называемую орбиту рассвета (или заката, как хотите) — кружение вдоль линии терминатора, границы дня и ночи. На такой орбите можно панели развернуть к Солнцу, а какие-нибудь чувствительные измерительные приборы держать в теньке.

В США рассчитали, что 4 августа аппараты окажутся максимально близко друг к другу. И действительно, как потом подсчитали, они пролетели мимо друг друга на расстоянии 67 километров, и большая часть этого расстояния — это разница по высоте.

А потом начались соображения по поводу того, что же "Космос-2558" может сделать с USA326. Писали, что, дескать, российский спутник может быть вооружён каким-нибудь излучателем, способным воздействовать с большого расстояния и выводить из строя электронику. Что он может создавать помехи или перехватывать и искажать получаемые данные, чтобы американская сторона, к примеру, в итоге получила ложные координаты какого-нибудь объекта. Наконец, что он может просто врезаться в USA326. Впрочем, это, с точки зрения специалистов, маловероятно: всё-таки 70 километров — довольно прилично.

Остаётся только составить хоть какое-то представление, что же, собственно говоря, делает такого в космосе этот USA326, что возле него летать никак нельзя?

Эта миссия обозначена как NROL-87, а NROL — это не что иное, как National Reconnaissance Office Launch, что в переводе означает запуск в интересах Национального разведывательного управления США. Состоялся он 22 февраля 2022 года на ракете Falcon 9 с военного полигона Ванденберг. Независимый специалист из Нидерландов, преподаватель Делфтского технологического университета Марко Лангбрук писал, что, по широко распространённой версии, это спутник нового поколения системы IMINT.

IMINT — это Imagery Intelligence. В буквальном переводе — образный интеллект, а в переводе на совсем человеческий язык — обработка изображений с целью получения разведданных. Этот метод известен очень давно, раньше спутники-разведчики снимали всё на фотоплёнку, а потом она в герметичных капсулах падала на Землю, то есть её надо было найти, доставить, проявить и так далее. Сейчас, конечно, всё гораздо проще, и наблюдение ведётся в режиме онлайн. Наверное, ни для кого не секрет, что эта технология очень востребована во время боевых действий: можно изучать расположение сил противника и на основе этого планировать атаку.

Фото © Shutterstock Какой самый верный способ обезвредить военный спутник противника? 0 Создать помехи Перехватить и исказить его данные Вывести из строя излучением Уничтожить полностью

Авторы Адель Романенкова