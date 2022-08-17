"Сочиняла небылицы": Убитая экс-супругом чиновница из Башкирии скрывала от родителей побои из-за угроз
Мать рассказала об издевательствах бывшего мужа над убитой чиновницей из Башкирии
Зарезанная в Белорецке чиновница Дина Махиянова постоянно терпела побои и угрозы со стороны мужа. После того как женщина наконец решилась на развод, агрессор начал преследовать её. Об этом рассказала мать погибшей Зайра Хатмуллина.
Мать зарезанной чиновницы из Белорецка рассказала о тяжёлой жизни дочери. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
"Это длилось с самого начала и систематически: угрозы, побои, оскорбления, унижения. Часто Дина приходила с синяками. Ничего не рассказывала, сочиняла всякие небылицы, что он её не трогал, всё нормально. Он же как, понимаете, один день лупит, а на другой день на коленках ползает, молится", — отметила женщина.
При этом экс-супруг Дины грозил расправиться не только с ней, но и с её родителями, если она расскажет им о побоях. Родители попытались защитить дочку от маниакального бывшего: наняли охранную фирму, установили дома камеру, на которую и попали кадры зверского убийства.
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Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалось, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео Telegram / "Изнанка. Женщины"