"Сочиняла небылицы": Убитая экс-супругом чиновница из Башкирии скрывала от родителей побои из-за угроз

Зарезанная в Белорецке чиновница Дина Махиянова постоянно терпела побои и угрозы со стороны мужа. После того как женщина наконец решилась на развод, агрессор начал преследовать её. Об этом рассказала мать погибшей Зайра Хатмуллина.

Мать зарезанной чиновницы из Белорецка рассказала о тяжёлой жизни дочери. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

"Это длилось с самого начала и систематически: угрозы, побои, оскорбления, унижения. Часто Дина приходила с синяками. Ничего не рассказывала, сочиняла всякие небылицы, что он её не трогал, всё нормально. Он же как, понимаете, один день лупит, а на другой день на коленках ползает, молится", — отметила женщина.

При этом экс-супруг Дины грозил расправиться не только с ней, но и с её родителями, если она расскажет им о побоях. Родители попытались защитить дочку от маниакального бывшего: наняли охранную фирму, установили дома камеру, на которую и попали кадры зверского убийства.