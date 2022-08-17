"Когда меня зарежут, что вы скажете?": Страшное пророчество убитой чиновницы из Башкирии попало на видео

Зарезанная бывшим мужем чиновница из Башкирии 13 раз обращалась в полицию, но стражи правопорядка не отреагировали ни разу. Как сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины", однажды агрессор угрожал Дине Махияновой даже в отделении при сотрудниках.

Бывший муж угрожал Дине Махияновой даже при сотрудниках полиции. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Мужчина регулярно издевался и избивал 31-летнюю супругу. Даже после расставания бывший не оставлял женщину в покое: следил за ней, проверял телефон и личные вещи. Та обращалась за помощью к полицейским, но уголовные дела так и не возбуждались. Чувствуя безнаказанность, агрессор заявил, что зарежет Дину прямо в отделении полиции. Однако правоохранители никак не реагировали на его угрозы.

"Меня зарежут, это вы слышали? Когда меня зарежут, что вы скажете?" — просила о помощи Дина полицейских.