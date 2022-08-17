"Когда меня зарежут, что вы скажете?": Страшное пророчество убитой чиновницы из Башкирии попало на видео
Зарезанная бывшим мужем чиновница из Башкирии умоляла полицейских защитить её
Зарезанная бывшим мужем чиновница из Башкирии 13 раз обращалась в полицию, но стражи правопорядка не отреагировали ни разу. Как сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины", однажды агрессор угрожал Дине Махияновой даже в отделении при сотрудниках.
Бывший муж угрожал Дине Махияновой даже при сотрудниках полиции. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
Мужчина регулярно издевался и избивал 31-летнюю супругу. Даже после расставания бывший не оставлял женщину в покое: следил за ней, проверял телефон и личные вещи. Та обращалась за помощью к полицейским, но уголовные дела так и не возбуждались. Чувствуя безнаказанность, агрессор заявил, что зарежет Дину прямо в отделении полиции. Однако правоохранители никак не реагировали на его угрозы.
"Меня зарежут, это вы слышали? Когда меня зарежут, что вы скажете?" — просила о помощи Дина полицейских.
Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалось, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
VK / Дина Махиянова