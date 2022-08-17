Караулил жертву у дома: Момент зверского убийства чиновницы в Белорецке попал на видео

Судя по всему, экс-супруг заранее тщательно распланировал убийство. На кадрах видно, что злоумышленник целенаправленно караулил жертву возле дома её родителей, держа в руке большой нож. Когда Дина подошла к воротам, он сразу же набросился на неё.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалось, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.