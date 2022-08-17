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17 августа, 10:25

Караулил жертву у дома: Момент зверского убийства чиновницы в Белорецке попал на видео

Появилось видео убийства чиновницы из Белорецка, которую зарезал бывший муж

В Сети появилось видео зверского убийства чиновницы Белорецкого района Башкирии Дины Михияновой, которую прямо на глазах у подруг зарезал бывший муж. Запись опубликовала администрация муниципалитета.

Момент убийства сотрудницы районной Администрации Белорецка Дины Махияновой.

Видео © VK / Администрация Белорецкого района

Судя по всему, экс-супруг заранее тщательно распланировал убийство. На кадрах видно, что злоумышленник целенаправленно караулил жертву возле дома её родителей, держа в руке большой нож. Когда Дина подошла к воротам, он сразу же набросился на неё.

Оборотень в образе семьянина: Что говорят знакомые о бывшем муже, зверски убившем чиновницу в Белорецке

Оборотень в образе семьянина: Что говорят знакомые о бывшем муже, зверски убившем чиновницу в Белорецке

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалось, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Администрация Белорецкого района

Наталья Исакова

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