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17 августа, 10:18

Видео от первого лица: Пассажиры сняли момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы

Вертолёт с кандидатом в президенты Панамы Флоресом потерпел крушение

В Панаме вертолёт, на борту которого находилось шесть человек, в их числе кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Димитрий Флорес, потерпел крушение. Об этом сообщает Radio Panama в "Твиттере".

Момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы Флоресом. Видео © Twitter / P1aneGuy

По данным радио, винтокрылая машина с Флоресом и другими его товарищами упал в лесистой местности между Бокас-дель-Торо и Чирики. Они путешествовали по маршруту Чангинола – Давид. Как сообщили в Управлении гражданской авиации, на борту находилось шесть человек. Все люди выжили. Причиной крушения оказался густой туман.

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Кадр из видео Twitter / P1aneGuy

Светлана Оперук

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