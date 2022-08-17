Видео от первого лица: Пассажиры сняли момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы

В Панаме вертолёт, на борту которого находилось шесть человек, в их числе кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Димитрий Флорес, потерпел крушение. Об этом сообщает Radio Panama в "Твиттере".

Момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы Флоресом. Видео © Twitter / P1aneGuy

По данным радио, винтокрылая машина с Флоресом и другими его товарищами упал в лесистой местности между Бокас-дель-Торо и Чирики. Они путешествовали по маршруту Чангинола – Давид. Как сообщили в Управлении гражданской авиации, на борту находилось шесть человек. Все люди выжили. Причиной крушения оказался густой туман.