Видео от первого лица: Пассажиры сняли момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы
Вертолёт с кандидатом в президенты Панамы Флоресом потерпел крушение
В Панаме вертолёт, на борту которого находилось шесть человек, в их числе кандидат в президенты страны на выборах 2024 года Димитрий Флорес, потерпел крушение. Об этом сообщает Radio Panama в "Твиттере".
Момент крушения вертолёта с кандидатом в президенты Панамы Флоресом. Видео © Twitter / P1aneGuy
По данным радио, винтокрылая машина с Флоресом и другими его товарищами упал в лесистой местности между Бокас-дель-Торо и Чирики. Они путешествовали по маршруту Чангинола – Давид. Как сообщили в Управлении гражданской авиации, на борту находилось шесть человек. Все люди выжили. Причиной крушения оказался густой туман.
Ранее сообщалось, что голландский суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении MH17. В результате происшествия погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Кадр из видео Twitter / P1aneGuy