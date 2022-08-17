Российская гимнастка Полстяная отказалась продолжать выступать за сборную Латвии

Российская гимнастка Елизавета Полстяная приняла решение вернуться в Россию и отказалась продолжать карьеру в составе национальной команды Латвии. Об этом она рассказала РИА "Новости".

Изначально спортсменка и тренер приняли решение приостановить тренировочный процесс в составе латвийской команды. Произошло это после того, как Полстяная не попала на чемпионат мира и подводящие к нему турниры.

"Поскольку причина исключения из сборной — наличие у меня российского гражданства, отказаться от которого я не могу, ситуация выглядела как нерешаемая проблема, не имеющая положительных перспектив. Я находилась в подавленном состоянии и нуждалась в поддержке родных, поэтому приняла решение вернуться в Россию", — заявила Полстяная.