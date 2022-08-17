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17 августа, 10:16

Российская гимнастка Полстяная отказалась продолжать выступать за сборную Латвии

Российская гимнастка Елизавета Полстяная приняла решение вернуться в Россию и отказалась продолжать карьеру в составе национальной команды Латвии. Об этом она рассказала РИА "Новости".

Изначально спортсменка и тренер приняли решение приостановить тренировочный процесс в составе латвийской команды. Произошло это после того, как Полстяная не попала на чемпионат мира и подводящие к нему турниры.

"Поскольку причина исключения из сборной — наличие у меня российского гражданства, отказаться от которого я не могу, ситуация выглядела как нерешаемая проблема, не имеющая положительных перспектив. Я находилась в подавленном состоянии и нуждалась в поддержке родных, поэтому приняла решение вернуться в Россию", — заявила Полстяная.

"Мне поставили условия": Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от российского гражданства ради ЧМ

"Мне поставили условия": Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от российского гражданства ради ЧМ

Ранее Лайф сообщал, что Олимпийский комитет Латвии требовал от гимнастки Елизаветы Полстяной отказаться от российского гражданства. Это позволило бы ей попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира.

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ТАСС / Джапаридзе Михаил

Шамиль Гаджиев

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