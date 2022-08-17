Метеоролог рассказала, как долго в Москве продержится жара

Жаркая погода в столице сохранится до 28 августа включительно. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Жара удержится и в последующие дни. Вся следующая неделя будет довольно жаркой. Расчёты показывают до 28-го числа включительно", — отметила она.

Эксперт добавила, что 20 и 21 августа температура воздуха в Москве снизится с 30-градусных отметок до плюс 26–28. Однако подобные показатели всё равно относятся к категории "жаркая погода", подчеркнула Позднякова.