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17 августа, 12:28

Метеоролог рассказала, как долго в Москве продержится жара

Метеоролог Позднякова: Жара в Москве продержится до 28 августа

Жаркая погода в столице сохранится до 28 августа включительно. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Жара удержится и в последующие дни. Вся следующая неделя будет довольно жаркой. Расчёты показывают до 28-го числа включительно", — отметила она.

Эксперт добавила, что 20 и 21 августа температура воздуха в Москве снизится с 30-градусных отметок до плюс 26–28. Однако подобные показатели всё равно относятся к категории "жаркая погода", подчеркнула Позднякова.

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Ранее Лайф писал, что в Москве с 15 по 18 августа ожидается до 32 градусов тепла. Такой температурный фон характерен для Ростовской области и Краснодарского края, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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