Эксперт рассказал, зачем на самом деле Киев заявляет о возможном ударе по Крымскому мосту
Журналист Борзенко назвал невозможной атаку Киева на Крымский мост при уровне его защиты
Нынешняя система обороны Крымского моста организована хорошо, поэтому его уничтожение просто невозможно. Об этом сообщил заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко в беседе с телеканалом "360". По его словам, Киев делает такие броские заявления, чтобы не потерять интерес Запада.
"Система обороны Крымского моста организована очень хорошо по всем направлениям: подводному, надводному, воздушному. Охрана — на контроле системы ПВО. Так что [слова Подоляка] это разговоры, и не более того", — подчеркнул он.
По словам журналиста, можно вспомнить лишь одну атаку на мост, когда украинцы пытались направить баржу на опору переправы. Причём эта попытка оказалась провальной для Незалежной. А если ВСУ решат обстрелять мост ракетами, то нужно помнить, что чем больше расстояние, тем больше возможностей у ПВО.
Все эти угрозы, уверен журналист, связаны с многочисленными поражениями Киева. Так, украинские военные на протяжении всей спецоперации только сдают позиции, и единственное, что в их силах, — как можно дольше продержаться в захваченных населённых пунктах, добавил эксперт.
"Вся эта история, связанная с донбасской дугой, говорит о том, что за восемь лет они успели построить систему бетонированных сооружений: там есть и подземные переходы. И эта конструкция вплетена в населённые пункты", — уверен он.
По словам Борзенко, на Западе уже начали выступать против снабжения ВСУ вооружением из-за сложной ситуации в экономической сфере. Поэтому местной элите нужно удостовериться в том, что Украина хоть на что-то способна, но та ни в чём не побеждает. Кроме того, сообщил журналист, в тех подразделениях ВСУ, которые отказываются участвовать в боевых действиях, высшее руководство хочет вводить децимацию — смертную казнь каждого десятого по жребию.
Борзенко также рассказал, что сейчас украинское командование отводит военных с донбасской дуги в сторону Запорожья, а на их место приходят призывники, которых вовсе не жалко. При этом уже в скором времени ВС РФ освободят до конца Авдеевку и Марьинку. И тогда получится увидеть железобетонные сооружения, которые построили там украинские силовики. ВСУ их создали из-за страха, что ДНР и ЛНР пойдут дальше, объяснил Борзенко. На этом фоне Киев и делает броские заявления, но украинским властям уже не верят. Сейчас и боевого духа у ВСУ нет, добавил эксперт.
"А части, которые ещё реально что-то могут сделать, оттягивают на вторую линию обороны. Конечно, они сейчас будут придумывать всё, что угодно. В том числе и про Крымский мост. Но, как говорится, собака бы съела, да кто же ей даст. Кричать будут, шуметь будут, но при той системе обороны моста они ничего не могут сделать", — заключил журналист.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, артерия, связывающая полуостров с остальной частью России, является "незаконной".
ТАСС / Zuma