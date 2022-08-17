Эксперт рассказал, зачем на самом деле Киев заявляет о возможном ударе по Крымскому мосту

Нынешняя система обороны Крымского моста организована хорошо, поэтому его уничтожение просто невозможно. Об этом сообщил заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко в беседе с телеканалом "360". По его словам, Киев делает такие броские заявления, чтобы не потерять интерес Запада.

"Система обороны Крымского моста организована очень хорошо по всем направлениям: подводному, надводному, воздушному. Охрана — на контроле системы ПВО. Так что [слова Подоляка] это разговоры, и не более того", — подчеркнул он.

По словам журналиста, можно вспомнить лишь одну атаку на мост, когда украинцы пытались направить баржу на опору переправы. Причём эта попытка оказалась провальной для Незалежной. А если ВСУ решат обстрелять мост ракетами, то нужно помнить, что чем больше расстояние, тем больше возможностей у ПВО.

Все эти угрозы, уверен журналист, связаны с многочисленными поражениями Киева. Так, украинские военные на протяжении всей спецоперации только сдают позиции, и единственное, что в их силах, — как можно дольше продержаться в захваченных населённых пунктах, добавил эксперт.

"Вся эта история, связанная с донбасской дугой, говорит о том, что за восемь лет они успели построить систему бетонированных сооружений: там есть и подземные переходы. И эта конструкция вплетена в населённые пункты", — уверен он.

По словам Борзенко, на Западе уже начали выступать против снабжения ВСУ вооружением из-за сложной ситуации в экономической сфере. Поэтому местной элите нужно удостовериться в том, что Украина хоть на что-то способна, но та ни в чём не побеждает. Кроме того, сообщил журналист, в тех подразделениях ВСУ, которые отказываются участвовать в боевых действиях, высшее руководство хочет вводить децимацию — смертную казнь каждого десятого по жребию.

Борзенко также рассказал, что сейчас украинское командование отводит военных с донбасской дуги в сторону Запорожья, а на их место приходят призывники, которых вовсе не жалко. При этом уже в скором времени ВС РФ освободят до конца Авдеевку и Марьинку. И тогда получится увидеть железобетонные сооружения, которые построили там украинские силовики. ВСУ их создали из-за страха, что ДНР и ЛНР пойдут дальше, объяснил Борзенко. На этом фоне Киев и делает броские заявления, но украинским властям уже не верят. Сейчас и боевого духа у ВСУ нет, добавил эксперт.

"А части, которые ещё реально что-то могут сделать, оттягивают на вторую линию обороны. Конечно, они сейчас будут придумывать всё, что угодно. В том числе и про Крымский мост. Но, как говорится, собака бы съела, да кто же ей даст. Кричать будут, шуметь будут, но при той системе обороны моста они ничего не могут сделать", — заключил журналист.