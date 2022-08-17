Займёт самоё почётное место: Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34

"Готовы предложить нашим "эстонским партнёрам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, тёплые вещи или какие-либо ещё товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмём на себя", — иронично добавил глава региона.

Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди.