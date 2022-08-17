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17 августа, 12:02

Командирам ВСУ разрешили заверять завещания бойцов вместо нотариусов

Командиры Вооружённых сил Украины теперь могут заверять завещания бойцов. Об этом сообщается на сайте Минюста Незалежной.

"Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих <…> смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований", — говорится в тексте документа.

После заверения командир подразделения должен передать документ Минюсту через Генштаб ВСУ, Минобороны или любой другой правоохранительный орган. Министерство со своей стороны обязано в двухдневный срок передать его нотариусам, а у них уже есть три дня на то, чтобы внести документ в Наследственный реестр.

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А ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа резервистов ВСУ под Херсоном. По данным ведомства, бойцы из резерва украинских войск, а также вооружение и техника противника были уничтожены на железнодорожной станции Калининдорф.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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