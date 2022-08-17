Командирам ВСУ разрешили заверять завещания бойцов вместо нотариусов

Командиры Вооружённых сил Украины теперь могут заверять завещания бойцов. Об этом сообщается на сайте Минюста Незалежной.

"Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих <…> смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований", — говорится в тексте документа.

После заверения командир подразделения должен передать документ Минюсту через Генштаб ВСУ, Минобороны или любой другой правоохранительный орган. Министерство со своей стороны обязано в двухдневный срок передать его нотариусам, а у них уже есть три дня на то, чтобы внести документ в Наследственный реестр.