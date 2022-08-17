Китайские военные примут участие в российских учениях "Восток-2022"

Народно-освободительная армия Китая примет участие в военных учениях "Восток-2022" в России. Об этом сказано в сообщении Минобороны КНР.

"Согласно годовому плану сотрудничества между вооружёнными силами двух стран и договорённостям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях "Восток-2022", — говорится в записи.

Участие Китая направлено на углубление практического и дружеского сотрудничества с военными других стран, а также повышения способности противостоять различным угрозам. При этом в ведомстве подчеркнули, что это решение не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации.