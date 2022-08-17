В Польше россиянам массово отказывают в разрешениях на работу и ВНЖ

В польском Гданьске власти Поморского воеводского управления начали отклонять запросы россиян, которые хотят получить временный вид на жительство (ВНЖ) или устроиться там на работу. Об этом сообщает местный городской портал Trojmiasto.

"Поморское воеводское управление в массовом порядке не даёт согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве", — пишет издание со ссылкой на управление.

Всего с февраля по 30 июня из 548 поданных заявок в регионе отказали в получении 78 гражданам РФ. В публикации также сообщается, что "масштаб отказов может быть ещё больше", а чиновники ссылаются "на законы о государственной безопасности и об охране общественного порядка". Со ссылкой на неофициальные источники Trojmiasto сообщает, что отказы россиянам "связаны с рекомендациями Агентства внутренней безопасности".