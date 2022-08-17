Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил изменить порядок продления видов на жительство россиянам и оформлять их лишь в исключительных случаях. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения.

"На данный момент ситуация такова, что их можно продлевать, за исключением случаев, когда есть причина, почему этого делать нельзя. Мне кажется, надо бы наоборот — что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо", — объяснил он.

С начала спецоперации на Украине Рига почти не выдаёт визы россиянам и белорусам, добавил премьер, делая это в "редких экстренных случаях". Продление или выдача нового ВНЖ может произойти лишь в случае учёбы, воссоединения семьи, по гуманитарным причинам и по авторитетному ходатайству.