Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил изменить порядок продления видов на жительство россиянам и оформлять их лишь в исключительных случаях. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения.
"На данный момент ситуация такова, что их можно продлевать, за исключением случаев, когда есть причина, почему этого делать нельзя. Мне кажется, надо бы наоборот — что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо", — объяснил он.
С начала спецоперации на Украине Рига почти не выдаёт визы россиянам и белорусам, добавил премьер, делая это в "редких экстренных случаях". Продление или выдача нового ВНЖ может произойти лишь в случае учёбы, воссоединения семьи, по гуманитарным причинам и по авторитетному ходатайству.
Ранее Лайф писал, что в Латвии могут запретить говорить по-русски на работе и в общественных местах. Как заявил министр юстиции страны Янис Борданс, использование русского языка в повседневном общении — это "долгосрочные последствия русификации" страны и с таким положением дел пора кончать.
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