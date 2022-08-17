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17 августа, 11:30

Финляндия не будет аннулировать россиянам уже выданные шенгенские визы

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, которые уже есть на руках у россиян. Об этом заявил в среду глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

"Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны", — сказал министр.

Кроме того, страна не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам.

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Вместе с тем с 1 сентября власти Финляндии намерены сократить приём заявлений на "шенген" от россиян в два раза, данное решение было принято накануне.

Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Теперь шансы получить документ будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.

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Flickr / Витебский курьер

Ирина Фальке

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