Финляндия не будет аннулировать россиянам уже выданные шенгенские визы

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, которые уже есть на руках у россиян. Об этом заявил в среду глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

"Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны", — сказал министр.

Кроме того, страна не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам.