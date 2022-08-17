"Не хочется иметь конкурента": Зеленский захотел поменять главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский собирается сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками. Об этом сообщает издание "Телеграф".

По данным журналистов, на место Залужного могут поставить действующего командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Самого же главкома ВСУ президент Незалежной хочет сделать главой Минобороны. Со стороны это будет выглядеть как повышение для него, но в реальности же это будет означать отстранение от непосредственного влияния на вооружённые силы. Согласно украинским законам, министр обороны страны должен быть гражданским лицом (то есть Залужному придётся уволиться из армии).

"Нардепы и другие приближённые к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины", — сообщил изданию один из источников.

Журналисты утверждают, что Залужный на такие изменения идти вовсе не хочет, но, несмотря на это, перестановки в военном руководстве Украины могут начаться уже в конце августа или начале сентября.