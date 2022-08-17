Путин поддержал проекты врио главы Владимирской области по развитию региона
Президент России Владимир Путин поддержал проекты временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева по развитию региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Во-первых, ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона "Торпедо" и закупки автобусов и троллейбусов", — сказал глава государства.
Всё направленное врио главы региона в качестве обращений будет передано соответствующим органам, пообещал президент, также добавив, что поговорит об этом лично, ведь среди проектов есть вещи затратные и важные. Кроме того, Путин призвал Авдеева самостоятельно связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через Администрацию Президента РФ и не ждать, пока письма "будут гулять сами по себе".
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поддержал врио главы Марий Эл Юрия Зайцева и пожелал ему успехов. В ходе встречи врио главы республики подробно доложил главе государства о проводимой работе по социально-экономическому развитию региона.