Вылетевший из Пулково в Екатеринбург самолёт почти полтора часа кружил над Ладожским озером

Самолёт, вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в Екатеринбург, на протяжении почти полутора часов кружил над Ладожским озером. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

Самолёт SU6417/SDM6417 вылетел в 12:01 и должен был приземлиться в Екатеринбурге в 16:45. Однако, видимо, уже в воздухе что-то пошло не так, судну пришлось сжигать топливо, чтобы вернуться в Санкт-Петербург. В пресс-службе Пулково телеграм-каналу "Mash на Мойке" сообщили, что рейс авиакомпании "Россия" был вынужден вернуться из-за возникшей технической проблемы. Посадка была запланирована в 14:10.