Вылетевший из Пулково в Екатеринбург самолёт почти полтора часа кружил над Ладожским озером
Вылетевший в Екатеринбург самолёт вернулся в Пулково из-за технической проблемы
Самолёт, вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в Екатеринбург, на протяжении почти полутора часов кружил над Ладожским озером. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Маршрут самолёта, который должен был лететь из Пулково в Екатеринбург. Скриншот © Flightradar
Самолёт SU6417/SDM6417 вылетел в 12:01 и должен был приземлиться в Екатеринбурге в 16:45. Однако, видимо, уже в воздухе что-то пошло не так, судну пришлось сжигать топливо, чтобы вернуться в Санкт-Петербург. В пресс-службе Пулково телеграм-каналу "Mash на Мойке" сообщили, что рейс авиакомпании "Россия" был вынужден вернуться из-за возникшей технической проблемы. Посадка была запланирована в 14:10.
Ранее самолёт рейса Москва – Анталья экстренно посадили в Сочи из-за больного пассажира. После посадки ему выдали направление на госпитализацию, а самолёт в 8:40 вылетел в аэропорт назначения.
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