Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Владимирской области в ходе встречи с врио главы администрации региона Александром Авдеевым, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Александр Александрович, я посмотрел материалы перед нашей встречей. В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии", — отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в регионе растёт промышленное производство, сельское хозяйство, строительство различных объектов. Кроме того, была затронута тема аварийного жилья. Президент указал, что доля такого жилищного фонда в регионе ниже, чем в среднем по стране. То же самое касается и уровня безработицы. При этом российский лидер добавил, что всё же ещё есть "вопросы, требующие особого внимания".