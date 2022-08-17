Путин высоко оценил темпы развития Владимирской области
Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Владимирской области в ходе встречи с врио главы администрации региона Александром Авдеевым, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Александр Александрович, я посмотрел материалы перед нашей встречей. В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии", — отметил глава государства.
Путин обратил внимание на то, что в регионе растёт промышленное производство, сельское хозяйство, строительство различных объектов. Кроме того, была затронута тема аварийного жилья. Президент указал, что доля такого жилищного фонда в регионе ниже, чем в среднем по стране. То же самое касается и уровня безработицы. При этом российский лидер добавил, что всё же ещё есть "вопросы, требующие особого внимания".
Ранее Лайф сообщал, что Путин поддержал проекты Авдеева по развитию региона. Всё направленное врио главы Владимирской области в качестве обращений будет передано соответствующим органам, пообещал президент. Он также добавил, что поговорит об этом лично, ведь среди проектов есть вещи затратные и важные.
Кremlin.ru