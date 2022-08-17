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17 августа, 11:32

Путин высоко оценил темпы развития Владимирской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Владимирской области в ходе встречи с врио главы администрации региона Александром Авдеевым, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Александр Александрович, я посмотрел материалы перед нашей встречей. В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии", — отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в регионе растёт промышленное производство, сельское хозяйство, строительство различных объектов. Кроме того, была затронута тема аварийного жилья. Президент указал, что доля такого жилищного фонда в регионе ниже, чем в среднем по стране. То же самое касается и уровня безработицы. При этом российский лидер добавил, что всё же ещё есть "вопросы, требующие особого внимания".

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Ранее Лайф сообщал, что Путин поддержал проекты Авдеева по развитию региона. Всё направленное врио главы Владимирской области в качестве обращений будет передано соответствующим органам, пообещал президент. Он также добавил, что поговорит об этом лично, ведь среди проектов есть вещи затратные и важные.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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