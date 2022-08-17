НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 11:35

Бородюк не стал комментировать слухи о возможной отставке из "Торпедо"

Главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк отказался комментировать информацию СМИ о своём возможном увольнении из столичного клуба.

"Если вы по поводу новостей, вам это лучше узнать в клубе. Я отвечу на все вопросы позже", заявил Бородюк РИА "Новости".

"Спорт-Экспресс" сообщил о трёх серьёзных изменениях в "Торпедо"

"Спорт-Экспресс" сообщил о трёх серьёзных изменениях в "Торпедо"

Ранее стало известно, что Александр Бородюк может покинуть "Торпедо" в ближайшее время. Также из клуба уйдут президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров