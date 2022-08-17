Бородюк не стал комментировать слухи о возможной отставке из "Торпедо"
Главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк отказался комментировать информацию СМИ о своём возможном увольнении из столичного клуба.
"Если вы по поводу новостей, вам это лучше узнать в клубе. Я отвечу на все вопросы позже", — заявил Бородюк РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Александр Бородюк может покинуть "Торпедо" в ближайшее время. Также из клуба уйдут президент Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин.
Обложка ©
ТАСС / Александр Щербак