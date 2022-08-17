Пара выкрала редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка на глазах у посетителей

В Ленинградском зоопарке пара выкрала ящерицу, которая относится к редкому виду. Об этом Лайфу сообщил источник.

Момент кражи ящерицы в Ленинградском зоопарке. Видео © LIFE

В нашем распоряжении оказались кадры с видеокамер, на которых видно, что молодой человек долго осматривается и дожидается нужного момента. Потом он просовывает руку в вольер и резко кидает рептилию в сумку девушки.

По нашим данным, похищенная ящерица относится к редкому роду акантозавров. Вора уже задержали. Им оказался 20-летний парень, который во время кражи повредил навесной замок стеклянного террариума. Сейчас материальный ущерб от действий похитителя устанавливается, его могут привлечь даже к уголовной ответственности. О судьбе его "подельницы" пока не сообщается.