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17 августа, 11:44

Пара выкрала редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка на глазах у посетителей

В Ленинградском зоопарке пара выкрала ящерицу, которая относится к редкому виду. Об этом Лайфу сообщил источник.

Момент кражи ящерицы в Ленинградском зоопарке. Видео © LIFE

В нашем распоряжении оказались кадры с видеокамер, на которых видно, что молодой человек долго осматривается и дожидается нужного момента. Потом он просовывает руку в вольер и резко кидает рептилию в сумку девушки.

По нашим данным, похищенная ящерица относится к редкому роду акантозавров. Вора уже задержали. Им оказался 20-летний парень, который во время кражи повредил навесной замок стеклянного террариума. Сейчас материальный ущерб от действий похитителя устанавливается, его могут привлечь даже к уголовной ответственности. О судьбе его "подельницы" пока не сообщается.

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Как ранее сообщал Лайф, житель Свердловской области пошёл в полицию, чтобы заявить об избиении, а на выходе из отделения поджёг две патрульные машины. Историю из Нижней Туры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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