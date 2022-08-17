Эксперт назвал нарушением принципа нейтральности удаление видео с YouTube Посольства РФ в Лондоне
Эксперт Сагдатулин прокомментировал удаление YouTube видео с канала Посольства РФ в Лондоне
Решение "Ютуба" без предупреждения удалить 29 видео с канала Посольства России в Великобритании противоречит принципу нейтралитета и свободе получения информации онлайн. Об этом заявил в беседе с Лайфом директор Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.
"Площадка пошла дальше и начала цензурировать не только российские СМИ и каналы блогеров, но и официальные каналы дипломатических представительств. Это противоречит принципу нейтралитета и свободе получения информации в онлайне. Можно спокойно идти в суд с данной проблемой, прецеденты у нас уже были", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что YouTube удалил почти 30 видео Посольства РФ в Великобритании. В свою очередь диппредставительство потребовало восстановить размещённые ролики и извиниться.
Shutterstock