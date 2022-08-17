Инфляция в Британии побила 40-летний рекорд
Годовая инфляция в Великобритании достигла 10,1% и побила рекорд за 40 лет
В Великобритании уровень инфляции за июль побил 40-летний рекорд и составил 10,1%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Потребительские цены по сравнению с июнем в прошлом месяце выросли на 9,4%. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки, также поднялись ценники на корм для домашних животных и предметы гигиены. При этом аналитики прогнозировали, что инфляция разгонится максимум до 9,8%.
Вместе с тем уровень продовольственной инфляции оказался ещё выше и составил 12,3% в годовом выражении. Нынешний результат стал самым высоким с марта 1981 года.
Ранее сообщалось, что Британия готовится к возможному отключению света зимой из-за дефицита газа. По данным агентства Bloomberg, подачу голубого топлива могут временно отключить, если уменьшатся поставки голубого топлива не только из России, но и из Норвегии, а зима будет особенно морозной.
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