"Опомнитесь!": Жители Нарвы болезненно отнеслись к сносу памятника танку Т-34
Жители Нарвы осудили демонтаж памятника танку Т-34
Жители Нарвы осудили решение эстонских властей о демонтаже памятника танку Т-34. Так, в беседе с телеканалом "360" Анна К. отметила, что её отец во время Великой Отечественной войны оборонял Прибалтику, в том числе и этот город.
"Опомнитесь! Наши деды, отцы, братья отдали свои жизни, здоровье, чтобы вы, потомки, могли жить под мирным небом. А вы последнее уважение к тем, кто вас защищал, сносите!" — сказала женщина.
Местная жительница Эля также очень болезненно отреагировала на демонтаж объекта. Она поделилась, что в 1975 году около танка Т-34 погиб её младший брат. Выразила сожаление по данному факту и выросшая в Нарве Анна, она уехала из города после свадьбы. По словам женщины, она очень огорчена, что с памятником поступили именно так.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди.
ТАСС / АР / Sergei Stepanov