"Опомнитесь!": Жители Нарвы болезненно отнеслись к сносу памятника танку Т-34

Жители Нарвы осудили решение эстонских властей о демонтаже памятника танку Т-34. Так, в беседе с телеканалом "360" Анна К. отметила, что её отец во время Великой Отечественной войны оборонял Прибалтику, в том числе и этот город.

"Опомнитесь! Наши деды, отцы, братья отдали свои жизни, здоровье, чтобы вы, потомки, могли жить под мирным небом. А вы последнее уважение к тем, кто вас защищал, сносите!" — сказала женщина.

Местная жительница Эля также очень болезненно отреагировала на демонтаж объекта. Она поделилась, что в 1975 году около танка Т-34 погиб её младший брат. Выразила сожаление по данному факту и выросшая в Нарве Анна, она уехала из города после свадьбы. По словам женщины, она очень огорчена, что с памятником поступили именно так.