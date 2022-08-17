Турция решила восстановить дипотношения с Израилем и назначить посла

Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем и назначить посла. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришёл позитивный ответ в этом отношении", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Чавушоглу, в скором времени кандидатура посла будет представлена президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава МИД надеется, что процесс завершится успешно для обеих сторон.