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17 августа, 12:03

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем и назначить посла

Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем и назначить посла. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришёл позитивный ответ в этом отношении", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Чавушоглу, в скором времени кандидатура посла будет представлена президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава МИД надеется, что процесс завершится успешно для обеих сторон.

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Freepik

Артур Лапсаков

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