Турция решила восстановить дипотношения с Израилем и назначить посла
Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем и назначить посла. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришёл позитивный ответ в этом отношении", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Чавушоглу, в скором времени кандидатура посла будет представлена президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава МИД надеется, что процесс завершится успешно для обеих сторон.
Ранее французская газета Courrier international назвала Турцию "троянским конём" России в НАТО. Автор текста напоминает, что страны уже договорились о продвижении в государстве российской платёжной системы "Мир", что создаст комфортные условия для бизнеса РФ на турецком рынке.
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