Адвокат рассказал, кто может продолжить дело Шатунова

Права на исполнение песен умершего певца Юрия Шатунова может получить его старший сын Дэннис. Такое предположение в беседе с kp.ru сделал адвокат Андрей Алешкин.

"Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям. Например, что логично, — старшему сыну Дэннису. Он, как законный наследник своего отца, сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов", — уверен эксперт.