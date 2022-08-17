Адвокат рассказал, кто может продолжить дело Шатунова
Адвокат Алешкин: Права на исполнение песен Юрия Шатунова может получить его сын
Права на исполнение песен умершего певца Юрия Шатунова может получить его старший сын Дэннис. Такое предположение в беседе с kp.ru сделал адвокат Андрей Алешкин.
"Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям. Например, что логично, — старшему сыну Дэннису. Он, как законный наследник своего отца, сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов", — уверен эксперт.
Специалист добавил, что в таком случае дело Шатунова может быть продолжено после его смерти. Алешкин назвал данное решение ситуации с правами на песни певца наиболее разумным.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав