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17 августа, 12:13

Адвокат рассказал, кто может продолжить дело Шатунова

Адвокат Алешкин: Права на исполнение песен Юрия Шатунова может получить его сын

Права на исполнение песен умершего певца Юрия Шатунова может получить его старший сын Дэннис. Такое предположение в беседе с kp.ru сделал адвокат Андрей Алешкин.

"Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям. Например, что логично, — старшему сыну Дэннису. Он, как законный наследник своего отца, сможет исполнять его хиты под той же фамилией — Шатунов", — уверен эксперт.

Специалист добавил, что в таком случае дело Шатунова может быть продолжено после его смерти. Алешкин назвал данное решение ситуации с правами на песни певца наиболее разумным.

Автор песен "Ласкового мая" передал вдове Шатунова права на хиты

Автор песен "Ласкового мая" передал вдове Шатунова права на хиты

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Никита Осипов

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