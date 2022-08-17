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17 августа, 12:21

"Для пропаганды спорта": Александр Емельяненко захотел сразиться с Нурланом Сабуровым и Бастой

Александр Емельяненко бросил вызов комику Сабурову и рэперу Басте

Российский боец ММА Александр Емельяненко бросил вызов комику Нурлану Сабурову и рэперу Басте, заявив о готовности провести с ними поединок.

"Я смотрел, что сейчас неплохо занимаются боксом (хорошо руки летят) и отказались от вредных привычек, не вылазят из спортзала Баста и Нурлан Сабуров. <...> У меня не стояла бы задача их побить, нокаутировать, а потом бить себя в грудь: "Вот, я нокаутировал". Нет, просто для пропаганды спорта", — заявил Емельяненко в интервью, фрагмент которого он опубликовал у себя в телеграм-канале.

В подписи к ролику спортсмен обратил внимание на то, что один из его возможных соперников — рэпер Джиган — так и не смог провести бой с Емельяненко.

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Сейчас Александр Емельяненко продолжает готовиться к бою с Вячеславом Дациком, который состоится 24 сентября в Москве.

Обложка ©

Youtube / LABELCOM, © ТАСС / Шарифулин Валерий / Тараканов Вадим

Шамиль Гаджиев

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