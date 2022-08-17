"Для пропаганды спорта": Александр Емельяненко захотел сразиться с Нурланом Сабуровым и Бастой

"Я смотрел, что сейчас неплохо занимаются боксом (хорошо руки летят) и отказались от вредных привычек, не вылазят из спортзала Баста и Нурлан Сабуров. <...> У меня не стояла бы задача их побить, нокаутировать, а потом бить себя в грудь: "Вот, я нокаутировал". Нет, просто для пропаганды спорта", — заявил Емельяненко в интервью, фрагмент которого он опубликовал у себя в телеграм-канале.