"Руки в боки и пошёл": Голый неадекват распугал детей на детской площадке на юге Петербурга

Обнажённого мужчину засняли на детской площадке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в дневное время он бегал и пугал детей. Видео появилось в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Голый мужчина вышел на детскую площадку в Петербурге. Видео © VK / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На кадрах видно, как от голого мужчины в разные стороны разбегаются дети. При этом каких-либо агрессивных действий он не предпринимает, лишь пытается догнать малышей. В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что сообщение о неадекватном человеке поступили от жильцов дома № 12 по улице Маршала Захарова накануне, 16 августа.

"Вот такой персонаж сегодня на детской площадке. Голый, блин. <...> Руки в боки и пошёл", — сказал мужчина, снимавший неадеквата из окна.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину возле одного из подъездов. Однако из-за его состояния пришлось вызвать скорую помощь, которая увезла его в специализированное медучреждение, пишет "Фонтанка".