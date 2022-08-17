Нападающий "Краснодара" Сулейманов перешёл в израильский "Хапоэль"

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в израильском клубе "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Об этом сообщается на сайте "быков".

"Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы, срок аренды истекает 15 июня 2023 года", — говорится в сообщении.