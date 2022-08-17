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17 августа, 14:49

Нападающий "Краснодара" Сулейманов перешёл в израильский "Хапоэль"

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в израильском клубе "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Об этом сообщается на сайте "быков".

"Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы, срок аренды истекает 15 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Нападающий "Краснодара" Сулейманов может продолжить карьеру в Израиле

Нападающий "Краснодара" Сулейманов может продолжить карьеру в Израиле

Добавим, что Сулейманов является воспитанником академии "Краснодара", однако прошлый сезон он провёл в турецком клубе "Гиресунспор" на правах аренды.

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ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

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