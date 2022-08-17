FT: Европейские банки возобновят торговлю облигациями РФ

По данным издания, речь идёт о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays. Они собираются возобновить торги ввиду сокращения клиентов в США.

Ранее банки с Уолл-стрит вернулись к сделкам с российскими облигациями в стремлении помочь клиентам избавиться от них. В списке этих коммерческих кредитно-финансовых организаций, по данным агентства Reuters, — JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies.