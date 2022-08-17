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17 августа, 14:43

FT: Европейские банки возобновят торговлю облигациями РФ

Некоторые европейские банки возобновляют торги российскими облигациями. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, речь идёт о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays. Они собираются возобновить торги ввиду сокращения клиентов в США.

Американские банки возобновили торги российскими облигациями

Американские банки возобновили торги российскими облигациями

Ранее банки с Уолл-стрит вернулись к сделкам с российскими облигациями в стремлении помочь клиентам избавиться от них. В списке этих коммерческих кредитно-финансовых организаций, по данным агентства Reuters, — JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies.

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Pixabay

Светлана Оперук

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