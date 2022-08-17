В Черноморском флоте опровергли сообщения о смене командующего

В пресс-службе Черноморского флота опровергли сообщения о смене командующего. Об этом сообщает РБК.

"Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что у Черноморского флота якобы сменился командующий. Как утверждали журналисты, пост адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, занял вице-адмирал Виктор Соколов.