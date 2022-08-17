В Черноморском флоте опровергли сообщения о смене командующего
РБК: В Черноморском флоте назвали сплетнями сообщения о смене командующего
В пресс-службе Черноморского флота опровергли сообщения о смене командующего. Об этом сообщает РБК.
"Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что у Черноморского флота якобы сменился командующий. Как утверждали журналисты, пост адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, занял вице-адмирал Виктор Соколов.
Ранее Лайф сообщал, что в состав Черноморского флота принят новый патрульный корабль "Сергей Котов". Он является четвёртым серийным кораблём проекта 22160. Суда данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.