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17 августа, 14:31

В Черноморском флоте опровергли сообщения о смене командующего

РБК: В Черноморском флоте назвали сплетнями сообщения о смене командующего

В пресс-службе Черноморского флота опровергли сообщения о смене командующего. Об этом сообщает РБК.

"Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что у Черноморского флота якобы сменился командующий. Как утверждали журналисты, пост адмирала Игоря Осипова, который руководит флотом с 2019 года, занял вице-адмирал Виктор Соколов.

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Ранее Лайф сообщал, что в состав Черноморского флота принят новый патрульный корабль "Сергей Котов". Он является четвёртым серийным кораблём проекта 22160. Суда данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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